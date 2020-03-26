Ученые назвали условие излечения от коронавируса без препаратов

Организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли ученые Мельбурнского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Объектом исследования стала 47-летняя жительница китайского города Ухань, приехавшая в Австралию. Позже ее госпитализировали с симптомами COVID-19 – слабостью, отдышкой, сухим кашлем и повышенной температурой. Отмечается, что у пациентки не было патологических заболеваний и вредных привычек, передает РИА Новости.

Во время пребывания в больнице женщине не стали назначать антибиотики или противовирусные препараты. Врачи прибегли лишь к внутривенному введению жидкости для поддержания водного баланса в организме. В результате пациентка полностью выздоровела через две недели. Результаты анализов ее крови показали увеличение клеток иммунной системы, что является характерной реакцией организма при борьбе с обычным сезонным гриппом.

По словам ученых, случай жительницы Ухани - это серьезный шаг к пониманию процессов выздоровления от коронавируса. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования методов лечения болезни.