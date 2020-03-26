Коронавирус в России: число зараженных приближается к двум тысячам

В России зафиксировано 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 836, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

В частности, новые 212 случаев произошли в Москве, 15 – в Коми, восемь – в Санкт-Петербурге и семь – в Подмосковье. За сутки в стране также отмечен один летальный случай у пациента с положительным тестом на коронавирус, за все время скончались девять человек.

Всего выздоровели 66 человек.