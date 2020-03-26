Россия передала Азербайджану тесты для диагностики коронавируса

Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса (COVID-19), передает Trend со ссылкой на сообщение посольства России в Баку.

«...В целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств Министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта с.г. было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тысяч исследований для лабораторной диагностики COVID-19...», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в свете складывающейся в мире неблагоприятной ситуации по распространению инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, Российская Федерация стремится оказывать максимально возможную помощь странам-партнерам в его диагностике.