Коронарежим в Сальяне наш спецреп
Особый карантинный режим, введенный на всей территории Азербайджана решением Оперативного штаба при Кабмине, изменил жизнь и в Сальянском районе. Как сообщает Ширванское бюро haqqin.az, в районе продолжаются мероприятия по профилактике распространения коронавируса.
Сотрудники ИВ района, представительств ИВ по территориальным округам и сотрудники полиции контролируют соблюдение на территории района правил особого карантинного режима. Сотрудники дорожной полиции на служебных автомобилях объезжают улицы и через громкоговорители призывают граждан соблюдать правила особого карантинного режима.
Директор Центра гигиены и эпидемиологии Сальянского района Интигам Абышов рассказал корреспонденту haqqin.az о то, что в 260 объектах и учреждениях района была проведена дезинфекция. Среди объектов, в которых была проведена дезинфекция, 60 школ, 20 дошкольных учреждений, 50 административных и жилых зданий, 50 мечетей, а также вокзал и автовокзал.
Помимо этого, во всех медицинских учреждениях района ежедневно проводится дезинфекция – в Центральной больнице, в станции скорой помощи, в Детской больнице и в поликлиниках. В этих целях применяется хлорамин и другие дезинфицирующие вещества. Директор Центра гигиены и эпидемиологии сказал, что дезинфекционные работы проводят две бригады по 15 человек каждая. В их распоряжении имеются три спецмашины.
В настоящее время количество людей на улицах Сальяна резко сократилось. Как и в других регионах, здесь не работают рестораны, кафе и чайханы, закрыты все магазины, кроме продовольственных. Введено ограничение на въезд и выезд из города.
Жители говорят, что на базаре наблюдается определенная нехватка и подорожание. Потому что уменьшились объемы поставок из сел. Несмотря на то, что разрешено движение грузовых автомобилей, доставляющих продукты и сельскохозяйственную продукцию, сельчане, опасаясь вируса, уменьшили вывоз своей продукции на рынок.
Особый карантинный режим усложнил положение тех, кто живет на ежедневные заработки. Эти люди ждут, что в ближайшее время государство окажет им помощь. Жители района говорят, что соблюдают правила особого карантинного режима и выходят из дома только в случае крайней необходимости. Но сейчас в сельской местности время посевных работ и люди вынуждены ими заниматься, а фермеры также вынуждены идти в банк за получением субсидий.