Эмиль Мамедов, собкор Сальян 13:34

Особый карантинный режим, введенный на всей территории Азербайджана решением Оперативного штаба при Кабмине, изменил жизнь и в Сальянском районе. Как сообщает Ширванское бюро haqqin.az, в районе продолжаются мероприятия по профилактике распространения коронавируса. Сотрудники ИВ района, представительств ИВ по территориальным округам и сотрудники полиции контролируют соблюдение на территории района правил особого карантинного режима. Сотрудники дорожной полиции на служебных автомобилях объезжают улицы и через громкоговорители призывают граждан соблюдать правила особого карантинного режима.

Директор Центра гигиены и эпидемиологии Сальянского района Интигам Абышов рассказал корреспонденту haqqin.az о то, что в 260 объектах и учреждениях района была проведена дезинфекция. Среди объектов, в которых была проведена дезинфекция, 60 школ, 20 дошкольных учреждений, 50 административных и жилых зданий, 50 мечетей, а также вокзал и автовокзал. Помимо этого, во всех медицинских учреждениях района ежедневно проводится дезинфекция – в Центральной больнице, в станции скорой помощи, в Детской больнице и в поликлиниках. В этих целях применяется хлорамин и другие дезинфицирующие вещества. Директор Центра гигиены и эпидемиологии сказал, что дезинфекционные работы проводят две бригады по 15 человек каждая. В их распоряжении имеются три спецмашины.