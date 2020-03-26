MIDA пожертвовала средства на борьбу с коронавирусом

Выступая в поддержку призыва главы государства по усилению мер по предотвращению распространения коронавируса и защиты здоровья населения, Государственное агентство жилищного строительства перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

По желанию сотрудников Государственного агентства жилищного строительства и находящегося в его подчинении ООО MİDA за счет их зарплат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом перечислено 50 тысяч манатов.