Коронавирус в Иране: новый антирекорд

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило рекордные 3 186 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 41 тысячу. Такие данные привел глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 3 186 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 41 495 человек", - цитирует его ТАСС.

Таким образом, побит прежний рекорд по выявлению случаев заболевания: до этого наибольшее число инфицирований за сутки составляло 3 076 случаев.

Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 117 человека, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 2 757".