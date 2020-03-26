В Британии тысячи врачей на пенсии вернулись к работе

20 тысяч британских врачей и медсестер, находившихся на пенсии, вернулись к работе, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Интерфакс.

При этом премьер призвал сограждан продолжать оставаться дома и таким способом уменьшать вероятность того, что они заболеют или инфицируют других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на медицинские учреждения.

Джонсон поблагодарил за работу всех медиков, фармацевтов и всех сотрудников бюджетной сферы, подчеркнув, что коронавирус продемонстрировал сплоченность британского общества. "Я думаю, что коронавирус доказал одну вещь: существует такая вещь, как общество", - сказал Джонсон.

Сам Джонсон в конце прошлой недели объявил, что заразился коронавирусом и потому продолжает работу из дома.

По последним данным, в Великобритании выявлено почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов — 1 228.