Рамиз Мехтиев отправил сотрудников НАНА в отпуск
Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об отправлении в отпуск сотрудников структуры с сохранением заработной платы, сообщает Trend.
Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об отправлении в отпуск сотрудников структуры с сохранением заработной платы, сообщает Trend.
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