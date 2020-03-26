Рамиз Мехтиев отправил сотрудников НАНА в отпуск

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об отправлении в отпуск сотрудников структуры с сохранением заработной платы, сообщает Trend.

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