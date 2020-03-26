Заразившихся коронавирусом в Испании больше, чем в Китае

За сутки в Испании скончались 812 пациентов, заболевших коронавирусом, сообщает газета El Pais со ссылкой на Минздрав страны. Это меньше, чем днем ранее: в воскресенье за день умерли 838 заболевших.

В общей сложности за время эпидемии в стране умерли 7 340 человек, заразившихся коронавирусом. 16 780 пациентов выздоровели, пишет ТАСС.

Общее число погибших и зараженных в Испании превышает количество умерших и инфицированных в Китае. По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, на 00:00 30 марта в материковом Китае (без Гонконга, Макао и Тайваня) зафиксировано 81 470 случаев заражения коронавирусом. Среди них 3 304 завершились летальным исходом. Испания стала третьей страной в мире - после США и Италии, обогнавшей Китай по числу заражений коронавирусом. В США зарегистрировано 142,7 тыс. случаев заражений, в Италии - 97,6 тыс.