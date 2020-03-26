Синоптики о погоде в последний день марта
Завтра, 31 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами дожди, туман. Прогнозируется умеренный северный ветер. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 6-10, днем 14-19, в Баку ночью 7-9, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана завтра возможны дожди, на горных территориях ожидается снег, местами сильный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, ночью и утром туман, западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.