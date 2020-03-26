Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Удешевление североморского эталона нефти (Brent) привело к тому, что стоимость партий российской экспортной марки Urals в Северо-Западной Европе упала в минувшую пятницу до $16,20 за баррель (CIF Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 года.

Как следует из данных ценового агентства Argus, «за неделю российский сорт подешевел в Северо-Западной Европе на $5,51 за баррель».

«Скидка на Urals относительно Североморского датированного повысилась по итогам недели на $1,25 за баррель до $4,75 за баррель (CIF Роттердам), что стало максимальным значением дисконта с июня 2008 года», — цитирует «Финмаркет» обзор агентства.