Государственное управление инноваций ("Рашут ха-хадшанут") призвало израильский хай-тек включиться в разработку необходимых технологий. Вместе с минздравом и национальным штабом цифровых технологий управление выделило 50 млн шекелей на новые проекты. Компаниям высоких технологий, исследователям и предпринимателям предложили выдвинуть любые идеи в требуемом направлении - от лекарств и медицинского оборудования до изобретений в сфере обработки информации и промышленного производства. Время не ждет, и поэтому срок подачи проектов заканчивается 7 апреля.

Израильская отрасль высоких технологий включилась в мировую гонку по разработке патентов для борьбы с коронавирусом. Многие компании и исследовательские лаборатории могут существенно сократить период эпидемии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 марта, израильский сайт Ynet.

Шомрат Шварц, руководитель отдела бизнес-проектов при Управлении инноваций, утверждает, что в ведомство уже поступили сотни обращений. Значительная часть вскоре станет действующими проектами. Это вызывает у нее осторожный оптимизм.

В первую категорию проектов входят идеи любого сорта, находящиеся в разработке - например, в сфере биохимии. Из них будут отобраны обладающие наибольшим потенциалом, и их разработчики получат финансирование.

Во вторую категорию входят реально существующие технологии в таких сферах, как лабораторные исследования, промышленное производство или информатика. "Взять, к примеру, домашнюю госпитализацию, - объясняет Шварц. - Мы даже не обратили внимания на то, что число получающих лечение дома превысило количество госпитализированных в больницах. К этому приложило руку наше управление. Речь идет о пилотном проекте "дигитального здравоохранения", позволяющем пациентам оставаться дома, находясь при этом под постоянным наблюдением персонала больницы или поликлиники".

При поддержке управления прямо сейчас разрабатывается еще несколько медицинских технологий. Так, например, биофармацевтическая компания Kamada ведет разработку технологии по извлечению антител к коронавирусу из крови выздоровевших людей, чтобы использовать их для лечения тяжелых больных.

Еще ряд проектов касается технологий наблюдения за публичным пространством. Например, системы распознавания массовых скоплений, похожие на те, что применяет ШАБАК. Есть технологии, позволяющие дистанционно измерять некоторые биологические параметры - температуру тела, пульс - прохожих или людей, входящих в здание. В разработке находятся и новейшие методики дезинфекции публичного пространства.

Многие предприниматели предлагают системы обработки данных о вирусоносителях, позволяющие извлечь важную информацию. Так, например, полагают некоторые исследователи, можно предостеречь легких больных, что их состояние может ухудшиться. Есть также методики, позволяющие предвидеть места, где может произойти вспышка эпидемии.