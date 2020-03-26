Национальная авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» подготовила социальный ролик, в котором пилоты и бортпроводники призывают граждан Азербайджана оставаться дома. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе авиакомпании.

AZAL обращается к каждому жителю Азербайджана с призывом соблюдать карантин, а также оградить близких и знакомых старшего возраста от лишних контактов.

Главный посыл ролика - оставаться дома и беречь здоровье ради своего спокойствия и своих близких. Сегодня, как никогда, важно объединиться ради прекрасного и здорового будущего страны. «Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра всей семьей могли отправиться в путешествие и открыть для себя много новых стран».