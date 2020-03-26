В Ираке ликвидировали главу женского крыла ПКК
В районе горы Кандиль на севере Ирака ликвидирована входившая в число главарей террористической организации ПКК Назифе Билен, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.
Согласно информации, операция осуществлена при поддержке разведслужб, которые долгое время отслеживали перемещения террористки.
Отмечается, что террористка была ликвидирована точечным ударом ВС Турции.
Билен была известна близостью к главарю ПКК Абдулле Оджалану и считалась одним из основателей женского крыла преступной организации.