Очередное новшество в UNEC

Студенты UNEC получили возможность подключиться к 4262 онлайн курсам по 400 специальностям 18 ведущих университетов и компаний мира (Duke University, University of London, Yale University, Johns Hopkins University, Illinois University, University of Michigan, UC San Diego University, Univeristy of Virginia, Hong Kong University, Indian School of Business, HEC Paris School of Management, University of Colorado, Monterrey Institute of Technology and Higher Education, University of Los Andes of Colombia, Pontifical Catholic University of Chile, Şirkətlər: IBM, Google, Intel).

Бакалавры и магистры, завершившие курсы "Coursera for Campus" и получившие соответствующий сертификат, будут освобождены от предусмотренных экзаменов по этим дисциплинам. Уже 1980 студентов и 12 преподавателей UNEC прошли регистрацию и приступили к занятиям.