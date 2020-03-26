В Германии обеспокоены слишком быстрым распространением коронавируса

Коронавирус в Германии распространяется слишком быстро, чтобы смягчать карантин, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, подчеркнув, что карантинные меры необходимо продолжить.

"Мы должны делать все, чтобы замедлить распространение вируса по Германии. Остановить распространение в настоящее время невозможно", - заявил Зайберт. Он добавил, что "в настоящее время скорость распространения вируса все еще слишком велика, чтобы смягчить ограничения", передает РИА Новости.

За сутки число зараженных коронавирусом в Германии возросло на 4 400, составив 62 435, от инфекции скончался 541 человек, 9 211 - выздоровели.