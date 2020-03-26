Фатиха Терима выписали из больницы, несмотря на наличие коронавируса

Знаменитый турецкий специалист, главный тренер футбольного клуба «Галатасарай» Фатих Терим, у которого был обнаружен коронавирус, выписан из больницы. Об этом говорится в заявлении Liv Hospital, в который был помещен Терим.

И хотя последние анализы показали, что тренер пока не избавился полностью от коронавируса, врачи решили отправить его домой, где в ближайшие 14 дней он будет находиться в изоляции.

Напомним, что 66-летний Терим поступил в больницу 23 марта.