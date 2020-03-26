За последние сутки на территории Азербайджана выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В то же время 11 человек выздоровели и были отпущены из больниц специального режима.

Продолжается лечение 243 больных коронавирусом.

Также проводятся соответствующие мероприятия по обследованию 4085 человек, помещенных в различных карантинных зонах страны. За прошедший период было проведено около 30 тысяч тестов, для определения случаев заражения коронавирусом в Азербайджане.

В Оперативном штабе при Кабмине отмечают, что динамика роста случаев заражения коронавирусом в последние дни обусловлена обнаружением вируса у большого количества граждан, вернувшихся из-за рубежа, а также увеличением случаев заражения людей внутри страны.