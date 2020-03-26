Goldman Sachs прогнозирует резкий спад спроса на нефть
Объемы мирового потребления нефти снизятся на 26 миллионов баррелей в сутки, или на 25% на текущей неделе, поскольку меры в области социального дистанцирования для сдерживания коронавируса в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП, отмечается в обзоре аналитиков банка Goldman Sachs, который приводит Bloomberg.
Аналитики банка Джефф Карри и Дамьен Курвален, пишет агентство, отмечают, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал.
Нефтяные компании в мире анонсировали консервацию скважин, объем добычи которых составляет минимум 900 тыс баррелей нефти в день. При этом реальная цифра, вероятнее всего, будет расти с каждым часом, ожидают в Goldman Sachs. "Окончательный масштаб закрытия скважин, который пока еще неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику", - цитирует материалы банка Bloomberg.