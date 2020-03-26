Количество зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Беларуси выросло с 94 до 152 человек.

"На настоящий момент выписаны, либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек", - цитирует Интерфакс сообщение белорусского Минздрава.

Всего число зафиксированных случаев заражения составило 152. По сравнению с последними данными Минздрава от 27 марта, количество заразившихся выросло в 1,6 раза.