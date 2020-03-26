Нетаньяху ушел на карантин

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху вместе с сотрудниками своей канцелярии помещен в карантин. Данное решение принято в связи с тем, что у советника израильского премьера Ривки Палух был диагностирован коронавирус, передает NEWSru.co.il.

Пока неизвестно, на какой срок помещены в карантин Нетаньяху и его окружение. Медики ожидают результатов эпидемиологического исследования.

В окружении главы израильского правительства отмечают, что чувствует он себя хорошо, у него нет никаких симптомов заболевания.

Как сообщалось ранее, у Ривки Палух, советника главы правительства по делам ультраортодоксальной общины, выявлен коронавирус. Тест у нее был взят после того, как стало известно о выявлении коронавирусной болезни COVID-19 у ее мужа. Анализы будут взяты и у других сотрудников министерства главы правительства. Палух 26 марта встречалась и с Нетаньяху.