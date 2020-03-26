Норвегия приготовилась ударить по нефти

В статье Bloomberg говорится, что добычу ведет государственная компания Equinor ASA. Уровень добычи, как ожидается, достигнет 470 тыс. баррелей в день – на 30 тысяч ежедневных баррелей больше, чем прогнозировалось, передает газета «Взгляд».

Уровень добычи нефти на норвежском месторождении Йохан Свердруп в Северном море достигнет пиковых значений в начале мая – на месяц раньше планировавшегося срока. Сообщение об этом пришло на фоне рекордного обвала на нефтяном рынке, пишет Bloomberg.

Ожидается, что к концу 2022 года добыча на месторождении Йохан Свердруп вырастет до 690 тысяч баррелей в день, и к тому времени рынок будет выглядеть совсем иначе, отмечает автор публикации в Bloomberg.

В заявлении руководства Equinor ASA говорится, что компания помогает Норвегии преодолеть последствия пандемии коронавируса и «обеспечивает доход и денежный поток для компаний и норвежского общества в целом».

Ранее в понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже снизилась на 7,9% – до 22,97 за баррель - впервые с ноября 2002 года.