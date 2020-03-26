Трамп обсудит с Путиным нефть и коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал 30 марта журналистам американского телеканала Fox News.

«Сразу после этого звонка в эфир телеканала Fox News я буду говорить с джентльменом по имени Владимир Путин», — цитирует РИА Новости Трампа.

Отмечается, что одной из ключевых тем этих переговоров будет нефть. Кроме того, стороны собираются обсудить вопросы энергетики, торговли и ситуации с коронавирусом. Трамп не исключил, что может поговорить с Путиным и про Венесуэлу. Ожидает американский лидер и того, что российский коллега поднимет тему отмены санкций.