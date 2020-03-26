Грузия вводит всеобщий карантин и комендантский час

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил на чрезвычайном брифинге о введении карантинного режима по всей территории страны. Решение вступает в силу с 08:00 31 марта, сообщает Sputnik Грузия.

Это означает: комендантский час с 21:00 до 06:00; полностью приостанавливается работа общественного транспорта; вводится жесткий регламент работы такси: не больше двух пассажиров, на заднем сидении; закрываются Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Рустави; все должны иметь при себе удостоверения личности; всем, особенно пожилым, выходить из дома в случае крайней необходимости.

В середине марта правительство Грузии закрыло границы, с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения. До последнего времени карантинный режим действовал только в Болнисском и Марнеульском районах. В настоящее время в Грузии выявлено 98 случаев заражения коронавирусом.