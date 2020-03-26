МВД: онлайн-продажа товаров из торговых центров разрешается

Министерство внутренних дел сообщило о том, что разрешена онлайн-продажа товаров, принадлежащих предпринимателям и хранящихся на складах крупных торговых центров.

Как заявил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, в период особого карантинного режима для устранения контактов людей друг с другом, их общения деятельность крупных торговых центров ограничена.

«Но, несмотря на это, предприниматели, работающие в этих торговых центрах, имеют возможность осуществлять онлайн-продажу своих товаров, находящихся на складах. В период карантина будет правильнее использовать возможности онлайн-торговли. При этом отсутствие прямого контакта между продавцом и покупателем означает защиту здоровья каждого гражданина. Поэтому предпринимателям рекомендуется продавать свои товары онлайн», - сказал представитель МВД.