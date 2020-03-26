В Иране создали тесты для диагностики коронавируса

В Иране сообщили о создании тестов для диагностики коронавируса нового типа (Covid-19). Как сообщает агентство IRNA, тест, разработанный специалистами Минобороны, презентован в понедельник на мероприятии, организованном в здании Генштаба армии.

Глава отдела промышленных исследований Генштаба Азизи Дилшад отметил значимость отечественного производства тестов с точки зрения готовности к «биологической угрозе».

Тесты могут точно обнаружить заболевание в течение трех часов и распознать все распространенные в мире геномы.

По словам Дилшада, исследования по разработке тестов были начаты еще до первого случая инфицирования, и с тех пор продолжались.

«Тесты готовы к серийному производству», - добавил он.

На прошлой неделе компания Piştaz Tıp Medikal сообщала, что произведенные ими тесты для диагностики Covid-19 одобрены Минздравом, и начато их серийное производство.