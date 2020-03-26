Путин: «Игнорирование карантина – это преступная халатность»

Президент России Владимир Путин заявил, что игнорирование и нарушение норм, установленных для противодействия распространению коронавируса нового типа, является «преступной халатностью». Об этом он заявил в ходе совещания с полномочными представителями, пишет «Газета.ру».

В настоящее время режим, ограничивающий работу связанных с массовым пребыванием людей учреждений, соблюдается не везде, отметил глава государства. Он подчеркнул, что местные власти игнорируют невыполнение норм на подконтрольной им территории.

«Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность», – добавил Путин.

Президент России призвал обеспечить соблюдение всех ограничений для борьбы с коронавирусом нового типа, при этом к контролю следует привлечь правоохранительные органы.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.