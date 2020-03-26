Отдел политики 18:30

В результате беспрецедентной остановки различных секторов мировой экономики из-за пандемии коронавируса ближайшее будущее человечества во многом зависит от времени, как скоро СOVİD-19 будет локализован и пандемия пойдет на убыль. К такому выводу, по данным журнала Spigel, пришли немецкие экономисты. По их мнению, экономика Германии, ведущая в Европе, приближается к самым трудным после Второй мировой войны временам. Прогнозируются резкое падение производства, ВВП и рост безработицы в Германии и в мире. Комментируя прогнозы экономистов об ущербе мировой экономике, который уже нанес и еще нанесет COVID-19, российской политолог Виталий Дымарский в интервью haqqin.az предрек, что человечество в любом случае выйдет из этого глобального кризиса сильно изменившимся.

«Сегодня руководители стран, международные финансовые организации стараются обеспечить устойчивость экономики регулированием деньгами. Выделяют крупные средства в поддержку наиболее уязвимых сфер, среднему бизнесу, предпринимают разные другие шаги. Но ситуация в мировой экономике на фоне пандемии COVID-19 уникальная, и пока не известно, какие меры спасения экономики окажутся эффективными. То, что будет эффективно у ведущих мировых экономик, станет ориентиром для остального мира. Сейчас человечество просто смотрит на своих руководителей и на антикризисные решения правительств других стран», - говорит Дымарский. Даже в период Второй мировой войны не было остановлено столько отраслей мировой экономики, указывает эксперт. Поэтому возможен любой сценарий - вплоть до мировой великой депрессии. «Думаю, что однозначно продуктового кризиса в мире не будет. Производство продуктов питания удержится во всех странах, включая тех, кто ныне сильно страдает от коронавируса и вводит жесткие карантинные ограничения. При худшем сценарии какие-то политики, ради выживания экономики, могут допустить и дополнительные человеческие потери. С одной стороны, это цинично, а с другой - все подсчитывают ущерб от падения производства. Совсем не хотелось бы, чтобы на кону была человеческая жизнь. В любом случае всем будет тяжело, и все страны ищут варианты выхода из ситуации с наименьшими людскими и экономическими потерями. Проблема в том, что мы не знаем самого главного - сроков, когда закончится пандемия. К сожалению, пока большинство людей в постсоветских странах не осознают всю опасность положения», - отмечает политолог.