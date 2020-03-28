Эрдоган обратится к нации

Правительство Турции проводит в понедельник первое заседание в формате видеоконференции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила администрация турецкого лидера.

Правительство Турции оценивает ситуацию с пандемией коронавируса и рассматривает новые меры противодействия его распространению. Сообщается, что по окончании заседания кабмина, Эрдоган, который находится в своей стамбульской резиденции, обратится к нации.

Как сообщил накануне министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи - до 9217, число умерших достигло 131.

В пятницу Эрдоган объявил о том, что Турция прекращает авиасообщение с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса, а на междугородние поездки гражданам страны теперь необходимо получать разрешение властей.

Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, торговых центров (кроме продуктовых супермаркетов), а также о запрете всех массовых мероприятий, в том числе коллективных молитв в мечетях. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Гражданам старше 65 лет было запрещено покидать свои дома.