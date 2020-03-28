Несколько стран отказались от помощи Китая в борьбе с коронавирусом

Ряд стран отказались от помощи Китая в борьбе с коронавирусом, в частности, не воспользовались присланным оборудованием, сообщает BBC News.

Поддержку отвергли власти Испании, Турции и Нидерландов. Все они отправили свыше тысячи тестов и несколько сотен тысяч медицинских масок обратно в КНР.

В Нидерландах заявили, что к ним пришли некачественные маски. А правительство Испании объявило о том, что 60 тысяч человек не смогли точно определить, есть ли у них вирус, воспользовавшись китайскими тестами. BBC News указывает, что у масок и тестов был сертификат качества.

Издание отметило, что сообщения о неподходящем оборудовании появились после того, как в мире стали распространяться слухи: некоторые эксперты утверждали, что Китай может использовать вспышку пандемии для усиления своего влияния на другие страны.

Всего в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.