Отдел информации 19:32

Накануне в некоторых СМИ и социальных сетях юридический представитель ООО Aeterna Farm выступил с рядом необоснованных обвинений в адрес Государственного таможенного комитета. Этот человек утверждал, что якобы в сентябре прошлого года группа сотрудников Госкомтаможни незаконно проникла на склад ООО Aeterna Farm и изъяла лекарственные средства и медицинское оборудование, которое, по их утверждению, было привезено в страну «законно и с оплатой всех госпошлин». Отвечая на обвинения, в пресс-службе Госкомтаможни заявили, что причиной осмотра склада ООО Aeterna Farm была попытка провоза контрабандным путем товаров, которые пришли на адрес ООО Aeterna Farm.

Так 16 сентября прибывший из Грузии на таможенный пост «Красный мост» грузовой автомобиль марки DAF с госномерами 99RM810/60ZA811, которым управлял гражданин Азербайджана Вугар Гадиров, путем подачи ложных документов в отношении груза из Сербии компании Aeterna Pharma медицинских товаров на сумму 16 422 был зарегистрирован под видом медицинского товара. Однако вместо того, чтобы завершить таможенную процедуру и пройти через стационарный рентгеновский аппарат, грузовой автомобиль был отправлен на ближайшую автозаправочную станцию. Там с автомобиля были сняты госномера и прикреплены к заранее подготовленному такому же автомобилю DAF с госномерами 99RL810/99ZA811, внутри которого находилось 3120 упаковок медицинских товаров. Кроме того, с прибывшего из Грузии грузовика был вырван тросс с GPS навигатором, установленным с целью таможенного контроля, и прицеплен к другому транспортному средству. Затем грузовик с лекарственными средствами, которым управлял Вугар Гадиров, направился в сторону Баку, а вместо него на стационарный рентгеновский аппарат таможенников поехал его брат Хагани Гадиров. В ходе проведенных оперативных мероприятий автомобиль DAF, которым управлял Вугар Гадиров, был остановлен на въезде в Газахский район и возвращен на таможенный пост «Красный мост». При первичном осмотре в кабине грузовика были обнаружены лекарственные препараты 745 наименований общей стоимостью 1 899 172 маната. По данному факту 17 сентября 2019 года в Главном следственно-оперативном управлении Госкомтаможни было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 УК Азербайджана. В ходе расследования было установлено, что 674 наименования лекарственных препаратов на сумму 1 572 066 манатов являются препаратами, требующими государственную регистрацию. Но эти препараты госрегистрацию не прошли. По этой причине уголовное дело было переквалифицировано со статьи 206.3.2 в 206.3.2, 200-1.2.2 и 200-1.2.3 УК Азербайджана. Госкомтаможня заявляет, что изъятие лекарственных препаратов со склада ООО Aeterna Farm проводилось в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Азербайджана. На это было решение Ясамальского районного суда от 18.09.2019, которое сначала было объявлено директору ООО Aeterna Farm Ильгару Искендерли. В частности, было обеспечено участие во время осмотра судебных экспертов Минюста.

В ходе процедуры осмотра и изъятия было установлено, что 11.07.2019 ООО Aeterna farm импортировало из Сербии 2956 упаковок лекарственных препаратов Hartman Solution İni 500 ml и Ringer Solution İni 500 ml. Согласно действующему законодательству, до получения соответствующего разрешительного документа со стороны Минздрава без проведения таможенных оплат эти лекарственные препараты были переданы на временное хранение в течение месяцев на склад ООО Aeterna farm. Данный склад был запломбирован. Однако руководство Aeterna farm, нарушив требования таможенного законодательства, сорвало пломбы со склада и загрузило часть лекарственных препаратов в грузовик Вугара Гадирова с целью дальнейшей подмены грузовиков на азербайджано-грузинской границе. Затем руководство Aeterna farm подало таможенную декларацию о том, что снова импортирует из Сербии лекарственные препараты посредством автомобиля Вугара Гадирова с госномерами 99RM810/60ZA811. Хотя на самом деле, эти лекарственные препараты уже были импортированы в страну и находились на временном хранении на складе Aeterna farm. В ходе следствия было установлено, что на складе отсутствовали 10260 из 16560 флаконов Ringer Solution İni 500 ml и 12400 из 13000 флаконов препаратов Hartman Solution İni 500 ml.

В ходе розыскных мероприятий было обнаружено на этой территории 4 склада, в которых в условиях антисанитарии хранились 4 тысячи 555 коробок медицинского оборудования под 75 наименованиями, а также 3 тысячи 508 упаковок различных лекарственных препаратов в 33 наименованиях, которые хранились в условиях антисанитарии. Это медицинское оборудование и лекарственные препараты были изъяты в целях установки их соответствия нормативно-техническим требованиям, а также наличия прохождения ими государственной регистрации и установки их состояния. Помимо этого, были изъяты три книги «черной бухгалтерии», в которых велся учет прибытия и убытия медицинского оборудования и лекарств на этих складах. Стоит отметить, что информация о том, что среди изъятых медицинских товаров находилось 3000 медицинских масок не соответствует действительности. Лекарственные препараты и медицинские принадлежности были изъяты при участии сторон с составлением соответствующих документов. Вместе с тем изъятые на складе 389 200 шприцев согласно отзыву Азербайджанского института стандартизации были признаны не соответствующими стандартам и опасными для здоровья. Кроме того, на оперативной съёмке от 18.09.2019 видно, что на складах Aeterna Farm отсутствует вентиляция и царит абсолютная антисанитария. При этом на новых видео, распространенных в соцсетях, видно, что компания капитально отремонтировала свои склады.