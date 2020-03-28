Кабмин предупредил всех граждан Азербайджана: «Все по домам!» обновлено
Определены дополнительные меры для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В рамках мер, принятых государством по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, от граждан требуется оставаться в своих частных домах и квартирах, в местах постоянного или временного проживания (нахождения).
Покидать частные дома и квартиры можно только в случае возникновения крайней необходимости:
- необходимости оказания скорой медицинской помощи;
- возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью;
- с целью посещения объектов розничной торговли и обслуживания населения, деятельность которых разрешена;
- с целью выброса бытовых отходов, а также для выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в период особого режима.
В связи с вышеуказанным, деятельность по иным направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности граждан, приостанавливается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.
В целях сведения к минимуму общение людей друг с другом, и тем самым снизить скорость распространения инфекции на объявленный срок запрещается деятельность:
- во всех торговых объектах и объектах общественного быта, в том числе оказание услуг клиентам в ресторанах, кафе и чайханах (кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, а также за исключением доставки на дом и онлайн-продаж);
- услуги в местах отдыха и развлечений;
- объектов культуры, в том числе музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортзалов;
- парикмахерских, салонов красоты, услуг массажа, косметических услуг и бань (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах);
- ритуальные услуги, за исключением похорон, в том числе в поминальных залах, палатках и в других закрытых пространствах;
- услуги портных (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах);
- фотоателье и фотостудий (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах);
- услуги в сфере организации мероприятий (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах – организация свадеб, обручений и таких же мероприятий);
- спорта, восстановительно- оздоровительные услуги (кроме медицинских услуг в этой сфере);
- уборка в частных квартирах;
- частные преподавательские и репетиторские услуги.
В этот период разрешается деятельность в следующих направлениях с условием соблюдения требований периода особого режима:
1. Органы исполнительной власти и организации, список которых определен Кабинетом министров Азербайджанской Республики.
2. В области здравоохранения и в сфере социальных услуг:
- научно-исследовательские и лабораторные услуги;
- больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения;
- ветеринарные услуги;
- производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
- социальные услуги;
- услуги по уходу за лицами с умственными недостатками и лицами, нуждающимися в особом уходе.
3. В области инфраструктуры:
- коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии);
- производство электроэнергии и энергоснабжение;
- водоснабжение и мелиорация;
- услуги телекоммуникации и связи.
4. По транспортной и логистической сфере:
- грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
- железнодорожные, мореходные, портовые, автодорожные услуги;
- логистические услуги;
- услуги общественного транспорта и такси.
5. Основные виды производства:
- производство продукции оборонной промышленности;
- производство нефтяного оборудования и сооружений;
- производство продуктов питания и сырья для них, в том числе заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;
- производство средств ежедневного ухода и гигиены;
- производство химической продукции;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
- земледелие и сбор урожая;
- добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
- передача нефти и газа по трубопроводам;
- деятельность в металлургической промышленности;
- производство и ремонт строительного и бытового оборудования;
- инженерные и проектировочные услуги;
- строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
- производство фасовочной продукции;
- производство каменных, металлических и деревянных изделий;
- производство и ремонт мебели;
- забой животных.
6. По розничной и оптовой продаже:
- пункты по продаже продовольственных товаров;
- аптеки;
- заправочные пункты;
- зоомагазины, в том числе пункты по продаже корма для животных;
- пункты по продаже строительных материалов и бытовых мелочей;
7. По бытовым услугам:
- сбор и утилизация бытовых отходов;
- почтовые услуги;
- химчистка;
- очистка жилых зданий, за исключением квартир;
- ремонт автомобилей;
- пункты мойки автомобилей;
- услуги перевода;
- приюты для животных;
- услуги дизайна.
8. Средства массовой информации
9. По финансовым организациям:
- банки и пункты обмена валюты;
- страховые организации;
- организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги.
10. По специальным видам услуг:
- услуги доставки;
- ремонт бытового оборудования;
- дезинфекционные услуги.
В период карантина каждое лицо и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.
Дополнительно будет определен список и режим работы государственных и частных организаций, которые будут осуществлять деятельность в период особого режима.
С учетом длительного инкубационного периода вируса COVID-19, скорости его распространения от наших граждан требуется соблюдать требования и правила Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, действовать в соответствии с мерами самоизоляции, при необходимости выходить из дома, придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.
При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113 и на горячую линию 1542.