Определены дополнительные меры для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В рамках мер, принятых государством по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, от граждан требуется оставаться в своих частных домах и квартирах, в местах постоянного или временного проживания (нахождения).

Покидать частные дома и квартиры можно только в случае возникновения крайней необходимости:

- необходимости оказания скорой медицинской помощи;

- возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью;

- с целью посещения объектов розничной торговли и обслуживания населения, деятельность которых разрешена;

- с целью выброса бытовых отходов, а также для выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в период особого режима.

В связи с вышеуказанным, деятельность по иным направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности граждан, приостанавливается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

В целях сведения к минимуму общение людей друг с другом, и тем самым снизить скорость распространения инфекции на объявленный срок запрещается деятельность:

- во всех торговых объектах и объектах общественного быта, в том числе оказание услуг клиентам в ресторанах, кафе и чайханах (кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, а также за исключением доставки на дом и онлайн-продаж);

- услуги в местах отдыха и развлечений;

- объектов культуры, в том числе музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортзалов;

- парикмахерских, салонов красоты, услуг массажа, косметических услуг и бань (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах);

- ритуальные услуги, за исключением похорон, в том числе в поминальных залах, палатках и в других закрытых пространствах;

- услуги портных (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах);

- фотоателье и фотостудий (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах);

- услуги в сфере организации мероприятий (в том числе и услуги в доме клиента или в других местах – организация свадеб, обручений и таких же мероприятий);

- спорта, восстановительно- оздоровительные услуги (кроме медицинских услуг в этой сфере);

- уборка в частных квартирах;

- частные преподавательские и репетиторские услуги.

В этот период разрешается деятельность в следующих направлениях с условием соблюдения требований периода особого режима:

1. Органы исполнительной власти и организации, список которых определен Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и в сфере социальных услуг:

- научно-исследовательские и лабораторные услуги;

- больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения;

- ветеринарные услуги;

- производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

- социальные услуги;

- услуги по уходу за лицами с умственными недостатками и лицами, нуждающимися в особом уходе.

3. В области инфраструктуры:

- коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии);

- производство электроэнергии и энергоснабжение;

- водоснабжение и мелиорация;

- услуги телекоммуникации и связи.

4. По транспортной и логистической сфере:

- грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

- железнодорожные, мореходные, портовые, автодорожные услуги;

- логистические услуги;

- услуги общественного транспорта и такси.

5. Основные виды производства:

- производство продукции оборонной промышленности;

- производство нефтяного оборудования и сооружений;

- производство продуктов питания и сырья для них, в том числе заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;

- производство средств ежедневного ухода и гигиены;

- производство химической продукции;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

- земледелие и сбор урожая;

- добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

- передача нефти и газа по трубопроводам;

- деятельность в металлургической промышленности;

- производство и ремонт строительного и бытового оборудования;

- инженерные и проектировочные услуги;

- строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;

- производство фасовочной продукции;

- производство каменных, металлических и деревянных изделий;

- производство и ремонт мебели;

- забой животных.

6. По розничной и оптовой продаже:

- пункты по продаже продовольственных товаров;

- аптеки;

- заправочные пункты;

- зоомагазины, в том числе пункты по продаже корма для животных;

- пункты по продаже строительных материалов и бытовых мелочей;

7. По бытовым услугам:

- сбор и утилизация бытовых отходов;

- почтовые услуги;

- химчистка;

- очистка жилых зданий, за исключением квартир;

- ремонт автомобилей;

- пункты мойки автомобилей;

- услуги перевода;

- приюты для животных;

- услуги дизайна.

8. Средства массовой информации

9. По финансовым организациям:

- банки и пункты обмена валюты;

- страховые организации;

- организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги.

10. По специальным видам услуг:

- услуги доставки;

- ремонт бытового оборудования;

- дезинфекционные услуги.

В период карантина каждое лицо и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.

Дополнительно будет определен список и режим работы государственных и частных организаций, которые будут осуществлять деятельность в период особого режима.

С учетом длительного инкубационного периода вируса COVID-19, скорости его распространения от наших граждан требуется соблюдать требования и правила Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, действовать в соответствии с мерами самоизоляции, при необходимости выходить из дома, придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113 и на горячую линию 1542.