Еврокомиссия выделила деньги Азербайджану на борьбу с вирусом

Еврокомиссия выделила 140 миллионов евро странам «Восточного партнерства» (Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении) для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане.

«В рамках глобального ответа на вспышку коронавируса Европейская комиссия поддерживает страны «Восточного партнерства». Еврокомиссия приняла решение выделить 140 миллионов евро странам - членам программы. Кроме того, Комиссия также выделит средства на сумму до 700 миллионов евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия коронавируса», - говорится в сообщении.