Goldman Sachs: Нефть скоро будет не нужна

Инвестиционный банк Goldman Sachs в своем обзоре предсказал скорую утрату нефтью нынешней роли в мировой экономике и ненужность в рамках глобальных цепочек потребления. Выдержки из документа приводит CNBC, пишет «Лента.ру».

Авторы считают, что после окончания пандемии коронавируса и восстановления экономики потребление нефти во всем мире значительно снизится, и она уже не будет играть прежней роли. Это негативно отразится на ценах на топливо.

Нефть на протяжении долгого времени играла ключевую роль в становлении и развитии глобализации. Сейчас именно предотвращение глобализации является основным методом борьбы с коронавирусом, отмечают авторы.