Армяне обстреляли мирные азербайджанские села

30 марта в 17:30 жилые дома и автотранспортные средства гражданских лиц в селе Гушчу Айрым Газахского района были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВС Армении, расположенными рядом с селами Боганис и Воскеван в Ноемберянском районе.

Об этом haqqin.az сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана. Провокация армянских военных была предотвращена, ответным огнем вражеский обстрел был подавлен. В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских пограничников.

В ГПС добавили, что информация армянских СМИ о том, что режим прекращения огня нарушается азербайджанской стороной не соответствует действительности: «Наши подразделения не открывали огонь по населенным пунктам Армении».