Банк Республика продлил срок действия платежных карт!

Принимая во внимание риски, создаваемые короновирусной инфекцией для клиентов банка, банк продлил действие платежных карт внутри страны, срок действия которых истекает в марте, апреле и мае этого года, до июля 2020-го года (включая июль).

Банк Республика в очередной раз поддержал кампанию #evdegal в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей стране.

Таким образом клиентам Банка Республика нет необходимости приходить в банк для продления карт, срок действия которых истекает в марте, апреле и мае этого года. Держатели пластиковых карт как и прежде смогут совершать онлайн-операции не выходя из дома, а также производить безналичные платежи посредством POS-терминалов.

Кроме того, клиенты банка могут совершать платежи еще быстрее и проще, не теряя времени, используя опцию бесконтактных платежей, доступную на всех картах Банка Республика.

Банк Республика рекомендует клиентам совершать безналичные платежи пластиковой картой посредством POS-терминалов, чтобы снизить риск распространения вируса (COVID-19) среди населения через наличные деньги. Так, держатели карт от Банка Республика, расплачиваясь в обширной сети партнеров банка, смогут получить бонусы за покупки, а также будут защищены от рисков для здоровья, связанных с угрозой заражения (COVID-19) через наличные деньги.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.