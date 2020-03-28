В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом

Еще четыре пациента с хроническими заболеваниями и подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов — от 76 до 86 лет. Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые», — сказали в штабе.