Мехрибан Алиева: "С уважением чту светлую память жертв геноцида"
На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
«Сегодня 31 Марта - День геноцида азербайджанцев. Азербайджанский народ, несмотря на все трагедии, трудности и несправедливости, с которыми сталкивался на протяжении своей истории, сохранив в памяти потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, не утратил свое стремление к независимости, продемонстрировал крепкую волю, непоколебимую сплоченность и солидарность, добился еще большего укрепления мощи нашего государства. С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», - говорится в публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
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Bu gün – 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Tarix boyu üzləşdiyi bütün faciələrə, çətinliklərə və haqsızlıqlara baxmayaraq, xalqımız deportasiya, etnik təmizləmə və kütləvi qırğınların sarsıntılarını yaddaşında yaşadaraq müstəqillik əzmini qoruyub saxlamış, möhkəm iradə, yenilməz birlik və həmrəylik nümayiş etdirmiş, dövlətimizin qüdrətinin daha da möhkəmlənməsinə nail olmuşdur. Soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. ⠀ Сегодня 31 Марта – День геноцида азербайджанцев. Азербайджанский народ, несмотря на все трагедии, трудности и несправедливости, с которыми сталкивался на протяжении своей истории, сохранив в памяти потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, не утратил свое стремление к независимости, продемонстрировал крепкую волю, непоколебимую сплоченность и солидарность, добился еще большего укрепления мощи нашего государства. С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. #31mart