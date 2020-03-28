Врачи нашли новый фактор риска при заражении COVID-19

В Нидерландах примерно у 80% зараженных коронавирусом, которые поступают в тяжелом состоянии в палаты интенсивной терапии, есть ожирение. Об этом рассказал председатель местной ассоциации специалистов по интенсивной терапии Дидерик Гоммерс.

Как пишет NL Times, лишний вес ослабляет иммунитет и потому делает человека более уязвимым к инфекции. Однако чрезмерная худоба и строгие диеты также отрицательно влияют на иммунную систему.

По последним данным, в Нидерландах выявлено 11750 случаев заражения коронавирусом, умерли 864 человека. В отделениях интенсивной терапии сейчас проходят лечение 995 человек.