Опровергнут миф о коронавирусе

Примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами, сообщает Медицинский центр Стэнфордского университета (США), пишет «Лента.ру».

Кроме того, примерно каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое впоследствии подтвердилось, имеет COVID-19.

Полученные данные, согласно ученым, опровергают опасный миф о том, что люди вряд ли будут иметь COVID-19, если у них обнаружено другое вирусное респираторное заболевание.

К таким выводам авторы специалисты пришли, изучив данные 562 человек с подозрением на COVID-19, из которых диагноз подтвердился у 49 человек.