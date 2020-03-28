Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Отмечается, что в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.

Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv, пишет «Лента.ру».

Исследователи проанализировали данные о заболеваемости в США, Иране, Италии, Бельгии, Нидерландах и других европейских государствах, где либо никогда массово не применялась вакцина БЦЖ, либо ее начали использовать относительно недавно. В этих странах уровень заболеваемости коронавирусом оказался в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Показатели смертности также превысили данные по другим странам.

Авторы исследования сообщили, что в странах, где население прививается от туберкулеза, наблюдается низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции. Так, специалисты отметили наиболее явную ситуацию в Бразилии. Ученые пришли к выводу, что прививка может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.