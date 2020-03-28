Рауф Халилов, один из акционеров группы компаний ISR Holding, выразил свою поддержку одиноким пожилым людям, которые в настоящее время получают социальные услуги на дому со стороны Министерства труда и социальной защиты населения.

Действуя по принципу социальной ответственности, ISR Holding предоставил единовременную продовольственную помощь 500 одиноким пожилым людям, которые в условиях карантинного режима проживают в Гяндже, Геранбое, Нафталане и Тертере.