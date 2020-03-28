Поддержка одиноким пожилым людям от ISR Holding ФОТО
Рауф Халилов, один из акционеров группы компаний ISR Holding, выразил свою поддержку одиноким пожилым людям, которые в настоящее время получают социальные услуги на дому со стороны Министерства труда и социальной защиты населения.
Действуя по принципу социальной ответственности, ISR Holding предоставил единовременную продовольственную помощь 500 одиноким пожилым людям, которые в условиях карантинного режима проживают в Гяндже, Геранбое, Нафталане и Тертере.
Эта инициатива, которая поддерживает благополучие пожилых людей, также помогает избавить их от необходимости выходить из дома, чтобы покупать продукты питания.
Таким образом, ISR Holding поддержал призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева, который дал указание обеспечить одиноких пожилых людей лекарственными препаратами и продуктами.
Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров ввел в Азербайджане специальный карантинный режим с 24 марта по 20 апреля, согласно которому лицам старше 65 лет запрещено покидать свои дома.