В России создали высокоточный тест на коронавирус
Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса, который не дает ложноположительной реакции, сообщает сайт ведомства.
"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в РФ (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но отличать его от аналогичных вирусов, а также от MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром), - говорится в сообщении.