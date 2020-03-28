Профессор-сенсация из Марселя: “Я побеждаю коронавирус!” наша корреспонденция
В охваченной короанвирусом Франции вот уже две недели не утихают публикации, в которых постоянно упоминается имя Дидье Рауля, профессора Университетской больницы инфекционных заболеваний в Марселе.
Ежедневно не только местные медиа, но и общенациональные французские издания, посвящают свои публикации явлению, которое, по мнению многих, стало выходить за грани полемики лечения зараженных коронавирусом.
Сочетание «Дидье Рауль» в рубриках новостей в веб-поисковиках уже сейчас дает 5, 5 миллиона результатов.
Буря началась еще 25 февраля, когда профессор в своем твите написал сакраментальную фразу: «Коронавирус: игра окончена».
Это случилось на пресс-конференции, на которой профессор Рауль отметил, что в исследованиях, проведенных китайцами, с которыми он находится в контакте, средство под названием "хлорохин", так же, как и в предыдущих случаях вируса серии SARS, оказалось эффективно. Нет времени, сказал он, на длительные исследования и поиски вакцины, а пора тестировать средства оптимального лечения с помощью давно известных молекулярных соединений.
Его заявление вызвало критику со стороны министра здравоохранения Франции Оливье Верана, которое транслировало близкое к правительству радио BFMTV. Профессора обвинили в распространении фейк-ньюс, а в его адрес посыпались угрозы.
Однако двумя неделями позже марсельский профессор Рауль был приглашен в число ближайших советников президента Макрона, именно для обсуждения эпидемии коронавируса.
Тем временем Дидье Рауль проводил собственное лечение больных Covid-19, на основе гидроксихлорохина (производное хлорохина, имеющее меньше побочных эффектов), давая дневную дозу 600 мг в течение десяти дней в сочетании с азитромицином (антибиотиком), который он давал больному в течение шести дней. Правда, исследования были основаны на участии только 24 пациентов (с контрольной группой других больниц Лазурного берега), однако 16 марта Дидье Рауль объявил об успехе: после шести дней такого лечения у 75 процентов пациентов не осталось признаков вируса, в то же время, в других сравнительных группах вирус оставался у 90 процентов пациентов.
Эта новость стала сенсацией не только во Франции.
19 марта президент Трамп «утвердил» (хотя сам не имеет на то власти) использование гидроксихлорохина на основе «первичных очень обнадеживающих исследований».
При этом, похоже, ближайшее окружение Трампа консультировалось именно с профессором Раулем.
В самой же Франции заявление профессора из Марселя вызвало рознь, поделив общество. Во-первых, осторожность со стороны власти вызвала скептицизм по адресу китайских результатов, осторожность по отношению к результатам Рауля и распоряжение к проведению более широких исследований (как минимум, в течение изрядного количества недель); во-вторых, отдельные больницы и целые регионы стали решать на немедленном внедрении «протокола Рауля» (так как каждый врач имеет право прописывать лечение, согласно своим наилучшим медицинским знаниям); в-третьих, энтузиазм простых французов, который напоминает им своим внешним видом хиппующего пустынника-друида Панорамикса из комикса об Астериксе, предлагающего вместо магического напитка всеобщее тестирование и гидроксихлорохин.
Тут же на фейсбуке возникла группа «Дидье Рауль против коронавируса» и насчитывает на сегодня уже более 350 тысяч участников, а за аккаунтом Тwitter профессора-сенсации следят более 180 тысяч.
Сам Рауль подливает масла в огонь, тестируя вопреки рекомендациям официоза, практически всех заинтересованных больных. Скептичный к эффективности карантина без тестирования, профессор утверждает, что квинтэссенция борьбы с коронавирусом состоит в диагностике и лечении. И добавляет: без тестирования карантин угрожает здоровью людей, и более того, неявное течение болезни угрожает изменением в легких, которое видно при их сканировании.
Наконец, 25 марта французское министерство здравоохранения окончательно поддержало «протокол Рауля». Однако — уже на следующий день новым распоряжением ограничило его применение для пациентов в тяжелом состоянии. На что профессор из Прованса раскритиковал решение «парижских маркизиков», не замечающих науки за пределами столицы. Констатировал также, что давать хлорохин пациентам, которым нужна искусственная вентиляция легких, уже поздно, ведь возможность задавливания вируса на этом этапе уже ограничена.
Несомненной привлекательности этой афере придает прямая риторика уверенного в себе профессора, доводящего до абсурда журналистов и оппонентов. Когда его обвиняют в том, что его исследования не основаны на достаточном количестве случаев или сравнений, Рауль не без сарказма отвечает, что таким же образом сначала надо было испытать парашют заново, тестируя его на двух группах — прыгающих с парашютом и без.
В итоге для него это вопрос совести:
«Думаю, что некоторые живут на Луне и сравнивают пробы лечения СПИДа с новой инфекционной болезнью. Я так же, как и каждый врач, когда выявлено, что лечение результативно, считаю, что аморально его не использовать… Прошу меня понять: я являюсь ученым, и понимаю это, как ученый с проверенными данными. Я получил много данных в сфере инфекционных болезней, больше, чем кто-либо на свете. Я врач, видел много больных. У меня есть 75 госпитализированных случаев и 600 консультаций в день. Но мнение тех или других людей, если вы хотите знать, для меня безразлично. В моей команде — мы люди прагматичные, а не какие-нибудь птички с телестудий». Вот так, довольно резко сказал Дидье Рауль в интервью газете Le Parisien.
Так или иначе, французы узнали, что ведущий в мире специалист по инфекционным болезням — их земляк, галл, который не даст себя смешать с грязью. А перед его больницей в Марселе каждый день выстраиваются все большие очереди.