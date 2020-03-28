Владимир Решетов, спецкор 10:07

В охваченной короанвирусом Франции вот уже две недели не утихают публикации, в которых постоянно упоминается имя Дидье Рауля, профессора Университетской больницы инфекционных заболеваний в Марселе. Ежедневно не только местные медиа, но и общенациональные французские издания, посвящают свои публикации явлению, которое, по мнению многих, стало выходить за грани полемики лечения зараженных коронавирусом. Сочетание «Дидье Рауль» в рубриках новостей в веб-поисковиках уже сейчас дает 5, 5 миллиона результатов. Буря началась еще 25 февраля, когда профессор в своем твите написал сакраментальную фразу: «Коронавирус: игра окончена».

Это случилось на пресс-конференции, на которой профессор Рауль отметил, что в исследованиях, проведенных китайцами, с которыми он находится в контакте, средство под названием "хлорохин", так же, как и в предыдущих случаях вируса серии SARS, оказалось эффективно. Нет времени, сказал он, на длительные исследования и поиски вакцины, а пора тестировать средства оптимального лечения с помощью давно известных молекулярных соединений. Его заявление вызвало критику со стороны министра здравоохранения Франции Оливье Верана, которое транслировало близкое к правительству радио BFMTV. Профессора обвинили в распространении фейк-ньюс, а в его адрес посыпались угрозы. Однако двумя неделями позже марсельский профессор Рауль был приглашен в число ближайших советников президента Макрона, именно для обсуждения эпидемии коронавируса. Тем временем Дидье Рауль проводил собственное лечение больных Covid-19, на основе гидроксихлорохина (производное хлорохина, имеющее меньше побочных эффектов), давая дневную дозу 600 мг в течение десяти дней в сочетании с азитромицином (антибиотиком), который он давал больному в течение шести дней. Правда, исследования были основаны на участии только 24 пациентов (с контрольной группой других больниц Лазурного берега), однако 16 марта Дидье Рауль объявил об успехе: после шести дней такого лечения у 75 процентов пациентов не осталось признаков вируса, в то же время, в других сравнительных группах вирус оставался у 90 процентов пациентов. Эта новость стала сенсацией не только во Франции. 19 марта президент Трамп «утвердил» (хотя сам не имеет на то власти) использование гидроксихлорохина на основе «первичных очень обнадеживающих исследований». При этом, похоже, ближайшее окружение Трампа консультировалось именно с профессором Раулем.