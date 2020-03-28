17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах

В Англии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом нового типа после посещения похорон умершей от пневмонии COVID-19 родственницы. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

86-летняя Шейла Брукс умерла от коронавирусной инфекции 9 февраля. Похороны, на которые пришли многочисленные члены семьи, состоялись 13 марта. Спустя несколько дней ее 65-летняя племянница Сьюзан Нельсон, также присутствовавшая на церемонии, попала в реанимацию и умерла.

Предварительной причиной ее смерти стала коронавирусная инфекция.

После похорон Брукс симптомы COVID-19 проявились еще у 16 членов ее семьи. В число зараженных попала 34-летняя дочь Нельсон Аманда. «Один из наших родственников сейчас лежит в больнице и, вероятно, уже не оправится от болезни», — заметила она. Аманда подчеркнула, что после похорон 17 членов семьи пожаловались на характерные для коронавируса симптомы. «Болезнь коснулась как пожилых, так и молодых родственников», — подчеркнула она.

Все члены семьи с симптомами коронавируса находятся в самоизоляции дома. Аманда отметила, что она и ее отец Роберт идут на поправку. «Кашель все также присутствует, как и другие симптомы, но, к счастью, наше здоровье постепенно восстанавливается», — заключила она. Семья призвала окружающих следовать рекомендациям властей соблюдать дистанцию и не собираться группами. «Пожалуйста, следуйте советам. Оставайтесь дома и будьте здоровы», — попросил Карл.