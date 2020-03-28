Миру грозит дефицит продовольствия?

Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству предсказала миру возможный дефицит продовольствия, который может случиться из-за приостановки работы ферм и нарушения цепочек поставок в разных странах, пишет CNBC.

По мнению специалистов организации, пандемия коронавируса угрожает нарушить существующие экономические связи, в том числе по доставке рабочей силы в места, где она наиболее необходима. К ним относятся фермы и другие сельскохозяйственные предприятия, пишет Лента.ру.

Уже произошедшие из-за пандемии и принятых для борьбы с ней мер сбои в производстве грозят проблемами с поставками продуктов питания в магазины в апреле-мае, утверждают эксперты. Пока ситуация остается под контролем благодаря тому, что в большинстве стран созданы запасы продовольствия. Но правительства по всему миру должны уже сейчас принимать меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление кризиса, говорится в докладе.