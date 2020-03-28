В США ожидают новую вспышку коронавируса осенью

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако граждане к ней будут лучше подготовлены. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам инфекциониста, коронавирус носит цикличный характер и вернется осенью благодаря легкости передачи от человека к человеку, пишет РБК.

По мнению Фаучи, вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени многое будет совсем другим, например, способность заглушить вирус и проводить тестирование. «То, что мы переживаем сейчас, больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил он.