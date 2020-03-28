Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".

"Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен", — сказал американский лидер, выступая на пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.

При этом он не привел каких-либо подробностей.

Ранее в понедельник Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны среди прочего обсудили распространение коронавируса в мире.