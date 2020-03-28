Бывший посол в Азербайджане возглавил Администрацию президента Афганистана

Руководителем администрации президента Афганистана станет Мохаммад Шакер Каргар. Указ об этом, по сообщениям источников российской "Независимой газеты" в Кабуле, уже подписал президент Мохаммад Ашраф Гани.

Отметим, что Мохаммад Шакер Каргар являлся послом Афганистана в Азербайджане с 2012 по 2014 годы. Кроме того, он работал в должности министра торговли и промышленности в правительстве Афганистана.

"Данное назначение выводит Каргара в высшую лигу афганского политического класса, превращает его в одну из ключевых фигур в руководстве Афганистана", - отмечает "Независимая газета".