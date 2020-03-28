Случаи заражения коронавирусом в Грузии растут
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 108 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 108, среди них выздоровели - 20, в режиме карантина - 5 114, под наблюдением - 263", - цитирует РИА Новости сообщение сайта.
Среди инфицированных - дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал.
Власти Грузии в понедельник ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21:00 до 6:00. Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты.